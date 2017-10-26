«ديربي الرياض» استعراض قوة «الزعيم» أم رد اعتبار «العالمي»

سيكون استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض مسرحا لدربي العاصمة الذي يجمع الهلال والنصر مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الهلال حامل اللقب المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، ولدى الهلال مباراة مؤجلة مع الرائد في 30 أكتوبر، مقابل 13 نقطة للنصر الرابع.

ويعتمد الهلال على توهج الثلاثي الهجومي عمر خربين وريفاس و كارلوس إدواردو، بالإضافة إلى خط وسطه القوى المكون من نيوكولاس ميليسي وسلمان الفرج، وسالم الدوسري إلى جانب عودة لاعبه نواف العابد بعد شفائه من الإصابة في التسجيل لتخطي منافسه النصر واستعادة الصدارة في حال تعثر الأهلي المتصدر أمام الفيصلي.

في المقابل يعتمد المدير الفني للنصر الأرجنتيني جوستافو بشكل كبير على لاعبه المتألق ليوناردو بيريرا، وخبرات عمر هوساوي وإبراهيم غالب ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي، وقائد الفريق حسام غالي، في حسم اللقاء والتقدم نحو الصدارة.

وبالعودة إلى الجولة السابعة استطاع فريق الهلال تخطي فريق الباطن بصعوبة بهدفين مقابل هدف، عندما كانت المباراة شارفت على الانتهاء بالتعادل حتى الدقيقة 94 من وقتها بدل الضائع تمكن محترفه ريفاس من تسجيل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة، في حين نجح النصر في تحول تأخره بهدفين أمام أحد إلى تعادل ثمين بهدفين لكل منهما.

وكان آخر لقاء بين الهلال والنصر في الدور الثاني بجولته الـ26 الموسم الماضي، انتهى بفوز الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف، لكن المباراة لن تكون سهله لكلا الفريقين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن بالدوري من 7 مواجهات ، بالإضافة إلى أن الهلال لم يتلق أية خسارة في آخر 35 مباراة في مختلف البطولات.

في المباراة الثانية التي ستقام في نفس توقيت ديربي العاصمة، يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلاً على الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.ويسعى الأهلي المتصدر برصيد 16 نقطة التي جمعها من 5 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة إلى تجاوز عقبة الفيصلي والمحافظة على صدارته للمسابقة والاستمرار في تقديم نتائج جيدة في ظل وجود هدافيه ومحترفيه عمر السومة وليوناردو دا سيلفا، لكن لن تكون المباراة سهلة لكلا الفريقين خاصة أن الفيصلي يطمح إلى استغلال المباراة كونها بين جماهيره والحفاظ على مركزة على أقل تقدير.

ويحتل فريق الفيصلي المركز الخامس برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وخسارتين، وكانت مباراة الفيصلي الماضية انتهت بالخسارة من التعاون بهدف دون رد، لذا سيحاول الفيصلي العودة إلى سكة الانتصارات.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها لا تقل أهمية عن سابقتيها يسعى فريق الباطن إلى تعويض خسارته الماضية من الهلال 2-1، والبقاء في مركز متقدم على حساب فريق الرائد على ملعبه في حفر الباطن.

ويحتل فريق البطن المركز الثالث برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وخسارتين، فيما يحتل فريق الرائد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن المركز الأخير برصيد نقطتين، ويأمل الرائد في تحقيق فوزه الأول والابتعاد عن المركز الأخير.