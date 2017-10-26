بَحْث الاستثمار مع عمالقة الاقتصاد في أمريكا وبريطانيا والصين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، كلاً من : رئيس شركة فيرجن السيد ريتشارد برانسو والرئيس التنفيذي لبنك الصين العالمي السيدة تونغ لي والرئيس التنفيذي لشركة ارسيلور ميتال السيد اديتال ميتال، كلا على حدة. وجرى خلال اللقاءات استعراض عددٍ من الموضوعات الاقتصادية بما فيها الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030 ، ومجالات الشراكة المستقبلية المتاحة في المملكة. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، وزير الخزانة الأمريكية استيفن مونوتشن. وجرى خلال اللقاء بحث أهم الموضوعات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. والتقى ولي العهد الممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية ولوزير الخارجية البريطاني لرؤية 2030 السيد كين كوستا. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون السعودي البريطاني في المجالات الاقتصادية القائمة وفرص تطويرها خاصة في الجوانب الاستثمارية وفق رؤية السعودية 2030 .

بحث مع وزير الخزانة الأمريكي الموضوعات الاقتصادية في مجالي الاستثمار والتجارة

ولي العهد يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات الفرص الاستثمارية في المملكة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، كلاً من : رئيس شركة فيرجن السيد ريتشارد برانسو والرئيس التنفيذي لبنك الصين العالمي السيدة تونغ لي والرئيس التنفيذي لشركة ارسيلور ميتال السيد اديتال ميتال، كلا على حدة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عددٍ من الموضوعات الاقتصادية بما فيها الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030 ، ومجالات الشراكة المستقبلية المتاحة في المملكة.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، وزير الخزانة الأمريكية استيفن مونوتشن.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم الموضوعات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.