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الخنينــــي يحتــــفل بــــزواج ابــن أخــيه

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الجبيلالشرق

احتفل رجل الأعمال أحمد بن حمد سليمان الخنيني بزواج ابن أخيه سلطان بن سليمان الخنيني على كريمة إبراهيم بن علي الرقطان وذلك يوم الخميس الماضي في قاعة الأندلسية للاحتفالات بمدينة الجبيل .
وحضر الحفل لفيف من رجال الأعمال وأعيان ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء . ألف مبروك.

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