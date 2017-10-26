الخليفي في قبضة الادعاء السويسري بسبب «الرشوة»

بدأت سلطات الادعاء السويسرية مساء أمس الأربعاء تحقيقات مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بشأن الاشتباه في دفع رشى لجيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا للحصول على حقوق البث الخاصة بكأس العالم، من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

ووصل رجل الأعمال القطري إلى مكتب النائب العام السويسري بمدينة بيرن صباح الأربعاء، ولم يعلن المكتب عن توقعاته للزمن الذي سيستغرقه الاستجواب.

ويتضمن الاتهام الموجه للخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي.إن.سبورتس» الإعلامية، الفساد والرشوة والتزوير والتلاعب بالمعلومات من أجل منح حق النقل لمباريات كأس العالم من 2018 إلى 2030، الذي شمل شبكة قنوات «بي إن سبورت» التي نالت حق النقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من القنوات التلفزيونية غير العربية.

وذكر أندريه مارتي رئيس قسم العلاقات الخارجية في مكتب المدعي العام السويسري، أن استجواب رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي قد يستلزم عقد جلسة إضافية اليوم الخميس.

وقال مارتي: «لدينا كثير من الأسئلة وذلك قد يستغرق ساعات.. الاستجواب لن ينتهي اليوم، وقد يستلزم عقد جلسة إضافية».