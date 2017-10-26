القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانسان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانسان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معبراً عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.