ولي العهد: سنحول تيارنا الديني إلى أكثر "اعتدالاً"

ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله

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الدمامالشرق

أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا.

وقال الأمير بن سلمان إن مشكلة قطر صغيرة جداً جداً.

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