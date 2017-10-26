ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله

الدمام – الشرق
الدمام – الشرق
أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا.
وقال الأمير بن سلمان إن مشكلة قطر صغيرة جداً جداً.
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