ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله

أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا.

وقال الأمير بن سلمان إن مشكلة قطر صغيرة جداً جداً.