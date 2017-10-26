القصاص من جان قتل مواطناً طعناً

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة السليل بمنطقة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان لها إن شيبان بن عبدالله بن شيبان آل سويلم الدوسري (سعودي الجنسية) أقدم على قتل، ناصر بن عبدالله بن بخيت آل بخيت الدوسري، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبينت الداخلية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور. تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني بمحافظة السليل بمنطقة الرياض.

وأكدت الوزارة، للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.