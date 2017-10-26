أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن طرح “أرامكو” يمضي قدما صوب التنفيذ في 2018، وأن تفاصيل الطرح مازالت قيد البحث، فيما أشار إلى أن تقييم “أرامكو” قد يصل إلى أكثر من تريليوني دولار.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن شركة “أرامكو” ستثبت نفسها على أرض الواقع في يوم الطرح الأولي، رغم التقارير التي قالت إن التقييم قد يقل عن تريليوني دولار.

ولفت ولي العهد إلى أن المملكة ملتزمة بالعمل مع جميع منتجي النفط لتحقيق توازن العرض والطلب بسوق النفط، التي توقع أن تستوعب فائض النفط الصخري، قائلاً: “نحن نستعيد زمام الأمور مجددا”.