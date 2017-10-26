تكريم معلم قَطَع إجازته المرضية من أجل طلابه

عرعر – سامي راشد

كرم، أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة أمس، المعلم بمتوسطة التطوير العلمي، مساعد بن زعال المضياني، بشهادة شكر وتقدير حيث “ضرب أروع صور الإخلاص في عمله بعد أن قطع إجازته المرضية وعاد إلى طلابه على عكاز طبي لمصلحة الطلاب . بعد ان تعرض لكسر في قدمه اليسرى.

وأشاد أمير الحدود الشمالية، باهتمام المضياني بمصلحة ابنائه الطلاب على صحته، ووفائه لمهنته وأميناً عليها ليكون مثالاً يقتدى به. مؤكداً استعداده للتكفل بالتأهيل الطبي للمعلم.

من جانبه؛ عبر المضياني، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على التكريم، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها من أمير المنطقة.