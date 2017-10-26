وجّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بنقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين و فرح من غزة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

أعلن ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم الذي أكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من سموه الكريم ليست مستغربة عليه.

ويأتي توجيه ولي العهد، امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان وتؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأفاد الدكتور الربيعة أن التوأم هما إناث و تلتصقان في منطقتي البطن و الحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد و تشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما إنهما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية و تحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.