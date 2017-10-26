دعوة 1384 متقدما على الوظائف الإدارية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال).

وطالبت الوزارة من المعلنة أسماءهم في تاريخ 19-1-1439هــ، مراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاحد القادم الموافق 09- 02- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 20- 02- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم.

وشددت الوزارة على المعلنة اسماءهم احضار، الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل، وما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الاهلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) مضيفة أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت الخدمة المدنية أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف موضحة بأن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في 206 وظيفة للرجال، مضيفة بأن السبب في عدم شغولها يرجع إلى أن هذه الوظائف أما على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق أو تكون في مناطق بعيده غير مرغوبه للمتقدمين أو رشح من تقدم عليها على احد رغباته الأفضل، علماً بأن هذه الوظائف سوف تطرح في الإعلان القادم.