الأمير أحمد بن فهد يدعو إلى تأهيل الأيتام بالمهارات اللازمة لسوق العمل

دشن نائب امير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بالأحساء الذي يعنى بدعم وتنظيم العمل التطوعي بالأحساء خلال زيارته لمقر الإدارة العامة للجمعية بحضور محافظ الاحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووكيل المحافظة مع اذ بن إبراهيم الجعفري.

وأشاد الأمير أحمد بن فهد، بما اطلع عليه من جهود تبذل في الجمعية بقيادة محافظ الأحساء رئيس مجلس الإدارة، الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، داعياً للاهتمام بتنمية وتأهيل الأيتام، واكسابهم المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة، وتقديم البرامج الاجتماعية المناسبة لفئاتهن العمرية، مشدداً على أهمية تطوير العمل التطوعي في محافظة الأحساء، لتحقيق مستهدفات خطة التحول الوطني 2020، متمنياً للجمعية ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بجمعية البر بالأحساء، وليد بن خالد البوسيف بان امين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن العبدالقادر وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من منسوبي الجمعية كانوا في استقبال نائب امير المنطقة الشرقية الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز و محافظ الاحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالاحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي في مقر الإدارة العامة للجمعية مساء اليوم.

واطلع سموه على الآلية التي تتبعها الجمعية في تقديم خدماتها للمستفيدين بدء من الاستقبال وحتى تقديم الخدمة المطلوبة للمستفيد بكل يسر.

وأشار البوسيف بان الأمير أحمد بن فهد بن سلمان التقى بمجموعة من الأيتام الذين ترعاهم الجمعية وأبرز البرامج التي سيقدمها مركز رعاية الايتام الذي اعتمده محافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي مؤخرا خلال رعايته للحفل السنوي الرابع عشر.

واستمع سموه لشرح موجز عن رحلة التميز للجمعية منذ تأسيسها عام 1400هـ قدمه أمين عام الجمعية المهندس صالح العبدالقادر وتحدث فيه أميز المبادرات التي قدمتها الجمعية لرعاية المستفيدين من خدماتها بشكل خاص ولمجتمع الاحساء بشكل عام، وكيف استطاعت الجمعية بفضل الله ثم بجهود مجلس الإدارة والعاملين بها منذ ذلك الوقت إلى تحويل كافة العقبات التي واجهتهم إلى نقاط قوة.

واستعرض العبدالقادر خلال حديثه المساحات الجغرافية التي تغطيها الجمعية والتي تعد أكبر مساحة جغرافية في المملكة تتبع لجمعية واحدة، وعن فكرة إنشاء مراكز تابعة للجمعية في العديد من الاحياء والقرى بالأحساء من أجل تقديم رعاية متميزة لمستفيديها.

وتم افتتاح 14 مركزا منذ تأسيس الجمعية من بينها 3 مراكز نوعية وتخصصية وإغاثية وهي مركز دار الخير، مركز إكرام الموتى، مركز التنمية الأسرية (سابقا) ومركز تيسير الزواج (سابقا).

بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة التي قامت بها الجمعية ومنها مشروع نما لتدريب الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل، وحاوية جمع فائض الملابس (كساء) التي صممت وفق أحدث المواصفات وذلك من أجل القضاء على التشوه البصري الذي خلفته الحاويات العشوائية في شوارع وأحياء الاحساء.

في حين قدم مدير مركز العمل التطوعي التابع للجمعية عبدالعزيز بن صالح الرويشد شرحا موجزا عن مركز العمل التطوعي والالية التي سيتبعها المركز لدعم اعمال الفرق والمبادرات عن طريق حاضنات المبادرات التطوعية بالأحساء بالإضافة إلى تدريب المهتمين والمهتمات بالأعمال التطوعية من خلال إقامة البرامج التدريبية النوعية التي تحقق الاثر في إنجاح المبادرات و البرامج التطوعية.

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بعد ذلك دشن نائب أمير المنطقة الشرقية، الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، مركز العمل التطوعي ‏التابع للجمعية البر بالأحساء ليكون بذلك احد المراكز النوعية للجمعية التي ستقدم العديد من البرامج الهادفة بمشاركة متطوعي ومتطوعات الاحساء بالاضافة الى العمل على تنظيم وتحسين اداء الفرق و المبادرات التطوعية بالأحساء.