أطلق مركز الأميرة جواهر لـ مشاعل الخير بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية حملة التوعية والكشف عن سرطان الثدي تحت شعار ( لأجلكِ تحالفنا) ضمن فعاليات الشرقية ورديه ، وذلك في مقر المركز.

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وتضمنت فعاليات الحملة تواجد عربة الكشف المبكر “المجاني” والتي تضم عيادة مجهزة بأحدث أجهزة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي وفق أعلى المعايير الدولية ، وعيادة الفحص السريري.

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وفي سياق متصل وعلى هامش الحملة تم إقامة ورش عمل متكاملة عن سرطان الثدي شملت: محاضرات تثقيفية توعوية تتحدث عن أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من السرطان وتجارب عملية لتطبيق كيفية عمل الفحص الذاتي واستضافت متعافيات من سرطان الثدي ينقلنّ تجربتهّن مع المرض وكيفية التغلب عليه، بالإضافة إلى اركان تعريفية شاملة عن الخدمات التي تقدمها الجمعيات المشاركة لكافة شرائح المجتمع ومنها جمعية السرطان السعودية وجمعية السكر والغدد الصماء، جمعية إيثار لتنشيط التبرع بالأعضاء، جمعية أرفى.

وأوضحت مديرة المركز أ.رؤى باحارث: أن الحملة تأتي تعزيزاً لدور التوعية والتثقيف وتستهدف فتيات وسيدات المجتمع ؛لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر ومسببات الأورام السرطانية وطرق الكشف الذاتي، وعن وسائل العلاج وطرق الوقاية منه من خلال تزويد المرأة بالنشرات الخاصة وعمل لقاءات مصغرة لتقديم المشورة والنصح، والرد على استفسارات السيدات من قبل الاخصائيات المرافقات للحملة.