” إطعام ” تنظم برنامجاً تعريفياً

نظمت الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) برنامجاً تعريفياً لرئيس وأعضاء مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية وذلك في مقر وحدة التعبئة المركزية بالدمام.

وكان في استقبال الوفد المدير التنفيذي لإطعام الشرقية فيصل الشوشان، وعدد من مديري الإدارات وموظفي وموظفات الجمعية.

وتعرف شباب أعمال المنطقة الشرقية على أبرز أعمال ومشاريع إطعام في مجالات التعبئة والتثقيف والاستدامة والتوسع، ووقفوا على أبرز التحديات التي تواجه مشروع حفظ النعمة، والمساعي التي تبذلها إطعام لنشر السلوك الايجابي في طريقة التعامل مع الأغذية، بالإضافة الى الاتفاقيات التي تبرمها الجمعية مع المطاعم والفنادق والجهات المصدرة للغذاء.

واصطحب المدير التنفيذي للجمعية مجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية في جولة ميدانية داخل وحدة التعبئة ، أطلعهم من خلالها على الألية المتبعة في مجال حفظ النعمة، والطريقة التي تستقبل الجمعية من خلالها الأطعمة، والاجراءات الوقائية المتعلقة بسلامة الغذاء وغيرها من آليات التعبئة والتغليف ومن ثم التوزيع للأسر المستفيدة.

من جهته أشاد رئيس مجلس شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية مساعد الزامل بالدور الذي تقوم به إطعام في مجال حفظ النعمة، مشيراً إلى أن تجربة إطعام جديرة بالاهتمام والعناية والرعاية الكاملة من القطاع الخاص، واصفاً إطعام بالتجربة الخيرية المحترفة والتي تستحق الدعم.

بدوره نوه المدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان على أهمية الشراكات التي تبرمها إطعام مع القطاع الخاص، وبالأخص اصحاب المشاريع الرائدة، مشيداً بالدور الذي يقوم مجلس شباب أعمال الجمعية في سبيل دعم القطاع الثالث بالمنطقة، وجمعية إطعام على وجه الخصوص والتي كانت ولا تزال تبرم اتفاقيات التعاون مع المطاعم والشركات التي تصب في صالح مشروع حفظ النعمة، وتعزز أهداف الجمعية ورسالتها للمجتمع.

وتستعد إطعام للمشاركة في معرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2017 والذي سوف يعقد من 27 الى 29 نوفمبر المقبل بمعارض الظهران، وتعتبر هي المشاركة الثانية للجمعية في معرض شباب وشابات الأعمال، وتستهدف إطعام أصحاب المشاريع الناشئة في مجال الطعام والتدوير وغيرها من المجالات التي تساعد الجمعية في تطوير أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وتأسست الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) في عام 2012 بمبادرة من رجال أعمال بالمنطقة الشرقية، وهي جمعية مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعمل إطعام على حفظ زائد الطعام بالفنادق والمطاعم، ونشر ثقافة حفظ النعمة، ويقع المقر الرئيسي للجمعية بالدمام، ولديها عدة فروع في الأحساء والجبيل والقطيف والرياض وجدة.