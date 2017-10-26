على الرغم من الانخفاض في مستويات الاستهلاك الإجمالية، تمكنت شركة الألبان والأغذية السعودية “سدافكو” من تحقيق صافي ربح ثابت للربع الثاني من العام 2017، وذلك تماشياً مع الأرقام المسجلة في الأرباع السنوية السابقة للعام الحالي والعام الماضي.

وواصلت تكاليف المدخلات المادية ارتفاعها خلال هذا الربع مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت السوق خلالها تراجعاً مستمراً في نمط الاستهلاك، مما أثر بشكل مباشر على صافي الدخل وصافي المبيعات من حيث القيمة المطلقة.

ومع ذلك، بفضل العناية التي أبدتها الإدارة لضبط التكاليف الأخرى، تمكنت سدافكو من تحقيق هوامش مماثلة على مستوى إجمالي وصافي الأرباح مقارنة بالفترات السابقة.

وبلغ صافي الربح 75 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بمبلغ 81 مليون ريال في الربع الأول من العام 2017، فيما بلغت المبيعات 441 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 453 ملیون ريال في الربع الأول من العام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سدافكو”، فاوت ماتايس: “أنه من الصعب الحفاظ على تحقيق مستويات متماثلة وثابتة من هوامش الربح في فترة تشهد فتوراً في الطلب الاستهلاكي وتباطؤاً في حركة السوق. وإن الضغوط الإضافية على الأسعار والناتجة عن فائض العرض في منتجات الحليب الطازج قد تسبب في انخفاض صافي المبيعات، وإن كان ذلك إلى حد ما لا يذكر.” وأضاف ماتايس بالقول، “وعلى صعيد النفقات، واصلت تكاليف المدخلات المادية العالمية في الارتفاع، غير أننا استطعنا تحقيق توازن من خلال خفض بعض التكاليف الأخرى بحذر ودون التأثير على معايير الجودة العالية المطبقة لدينا”.

وتمكنا من الاستمرار في الحفاظ على نسب عالية وقوية من نسب رأس المال العامل لدينا وكذلك مستوى سليم من الأرصدة النقدية التي بلغت قيمتها 526 مليون ريال، في حين طرأ هناك ارتفاع على صافي حقوق المساهمين بنسبة 14.8%، (1.283 مليار ريال مقابل بمبلغ 1.119 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (الربع الثاني من العام 2016).

وأضاف ماتايس:”سنواصل تركيزنا القوي على تحسين الكفاءة الداخلية والبحث عن سبل جديدة للنمو مما يتيح لنا الاستفادة منها على المدى الطويل، وبالتالي خلق المزيد من الفرص التي تعمل على تحسين القيمة للمساهمين.”

يذكر أن شركة “سدافكو” تأسست في العام 1976، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع الألبان والمواد الغذائية واستيرادها وتوزيعها وتسويقها في المملكة العربية السعودية.

وتمكنت “سدافكو” من تأسيس سمعة طيبة لها وكسب ثقة شريحة واسعة من المستهلكين في قطاع منتجات الأغذية والمشروبات في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.