قبضة ناشئي الأخضر تواصل الاستعداد للبطولة العربية

يواصل لاعبو المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين التمارين الصباحية والمسائية خلال المعسكر المقام حاليا في مدينة الشارقة الإماراتية ويستمر المعسكر حتى 28 من أكتوبر الجاري، ويلاقي خلاله المنتخب الإماراتي في مباراتين وديتين، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التاسعة للمنتخبات المقرر أقامتها في جدة خلال الفترة من 10 حتى 17 نوفمبر المقبل، وبعدها المشاركة في البطولة الآسيوية.

وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر 20 لاعباً، وهم:

نواف العتيبي – محمد النفيسة (من نادي العربي)، حسن آل محمد حسين – مهند العابد – حمدي أبو عبيد – سجاد الخضيمي – صادق أبو حسين (من نادي النور)، ناصر الشرفاء – مرتضى القصير (من نادي مضر)، مهدي آل عباس – محمود البحار (من نادي الهدى)، محمد الحافظ (من نادي العدالة)، حيدر الحسن (من نادي الصفا)، مازن عجلان (من نادي الأهلي)، جواد الغافي (من نادي القارة)، مظاهر آل زين الدين – جواد جفال – سجاد الشويخات – جواد العباس – حسن التركي (من نادي الخليج).

ويشرف على المنتخب السعودي فنياً المدرب أحمد نبيل (مصري الجنسية)، ويساعده المدرب الوطني ياسر العبيدي، والإداري نايف جاسم، ومدير المنتخب عضو مجلس الإدارة سعود الحودي.

وأكد اللاعب جواد جفال بأن ماينقص المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة التجانس بلعب عدد من المباريات والمعسكرات والاحتكاك مع عدة فرق وأتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد السعودي وجميع أعضاء مجلس الإدارة بالاهتمام بجميع المنتخبات ومنهم الفئات السنية. وجميع إخواني من اللاعبين يجتهدون لرفع راية المملكة عالية في جميع المحافل العربية والدولية.