«أثقال الأخضر» يتصدربطولة غرب آسيا بـ 54 ميدالية

تصدر المنتخب السعودي لرفع الأثقال منافسات بطولة غرب آسيا والمقامة حالياً في الأردن بتحقيق 54 ميدالية منوعة، في افتتاح منافسات البطولة.

ويمثل الأخضر في البطولة منتخب مكون من فئتي الناشئين والشباب، حين حقق الرباعون 30 ميدالية ذهبية و 18 ميدالية فضية 6 برونزيات وتصدر من خلالها قائمة ترتيب البطولة على مستوى الثلاث فئات التي يشارك فيها منتخبات السعودية والمستضيف الأردن والكويت واليمن والعراق والإمارات وعمان وسوريا وفلسطين.

وافتتح الرباع الناشئ صالح البقعاوي مشوار الذهب بتحقيقه 3 ميداليات ذهبية في وزن 50 كجم، وواصل زميله حصد الذهب بتحقيقه 9 ذهبيات موزعة بالتساوي على فئة الناشئين والشباب والكبار في وزن 56 كجم، وفي وزن 62 كجم حقق نواف المزيدي 3 ذهبيات في درجة الناشئين ومثلها في درجة الشباب و3 فضيات في الكبار، فيما نال زميله يوسف الغنام 3 فضيات لدرجة الناشئين.

وفي منافسات وزن 69 كجم تقاسم الرباعان حسن البحراني و حسين العجيان المراكز الأولى في الثلاث فئات، حيث حقق البحراني 3 ذهبيات في الناشئين و 3 فضيات للشباب و3 برونزيات لدرجة الكبار، فيما نال العجيان 3 ذهبيات في الشباب و3 فضيات لدرجة الكبار.

وفي وزن 77 كجم، واصل الرباعون السعوديون في منافسة أنفسهم على تحقيق الميداليات، حين أحرز جهاد آل غزوي ذهبيتين وفضية في الناشئين ومثلها في الشباب و 3 برونزيات للكبار، فيما حقق علي العثمان ذهبية وفضيتان في الناشئين ومثلها في درجة الشباب.