«ديربي العاصمة».. الهلال يتلاعب بالنصر ويكتفي بثنائية

حافظ الهلال على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بعدما نجح في حسم «ديربي الرياض» بفوزه على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ستاد الأمير فيصل بن فهد، في حين واصل أهلي جدة صدارته بفوز متأخر على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، فيما سحق الرائد نظيره الباطن بخمسة أهداف مقابل هدف، في أولى انتصاراته هذا الموسم.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد نجح الهلال في قلب الطاولة على غريمه التقليدي النصر بفوزه عليه 2-1 في ديربي الرياض، إلحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم.

واحتاج النصر إلى دقيقتين فقط حتى تمكن مهاجمه محمد السهلاوي من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المغربي محمد فوزير.

وفرض الهلال سيطرته بعد الهدف النصراوي وبدأ مشوار البحث عن هدف التعادل، ونجح في الوصول لمبتغاه عند الدقيقة 45+3 حينما تمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله عمر خريبين أمام المرمى ليضع الكرة في شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه نجح البرازيلي كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثاني للهلال عن طريق ركلة جزاء تسبب لها اللاعب نفسه عند الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، وبقي النصر على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة واصل أهلي جدة صدارته عقب فوزه الصعب على مضيفه الفيصلي 2-1.

وتقدم الأهلي أولاً عن طريق لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس عند الدقيقة 59 وتمكن لاعب الفيصلي محمد أبوسبعان من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 68، قبل أن ينجح البرازيلي ليوناردو سوزا لاعب الأهلي بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي الى 19 نقطة في المركز الأول وبفارق الأهداف عن الهلال الثاني، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.

وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، حقق فريق الرائد فوزه الأول في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على حساب فريق الباطن بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقدم فريق الباطن في الدقيقة الثانية من الشوط الأول عن طريق محترفه دا سيلفا، ثم أدرك الرائد هدف التعادل سجله صقر عطيف في الدقيقة 13، ثم أضاف إسماعيل بانجورا الهدفين الثاني والثالث للرائد في الدقيقتين 19 و30، ودانييل أمورا الهدف الرابع في الدقيقة 42، واختتم محمود عبدالرازق بالهدف الخامس من ضربة جزاء بالدقيقة 67، وبذلك يرتفع رصيد الرائد إلى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز ما قبل الأخير مؤقتا، وتجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة بالمركز الخامس مؤقتا.