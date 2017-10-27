وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بنقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين و فرح من غزة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

أعلن ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، الذي أكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من سموه الكريم ليست مستغربة على سموه، وتأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان، وتؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأفاد أن التوأم هما أنثيان و تلتصقان في منطقتي البطن و الحوض و لكل منهما طرف سفلي واحد و تشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما أنهما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية و تحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.

وثمن هذا التوجيه الكريم من سمو ولي العهد – حفظه الله -، داعيا الله أن يكلل جهود الفريق الطبي بالنجاح والتوفيق.

من جهة ثانية، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا الأسبق.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، كلاًّ من الرئيس التنفيذي لشركة داو السيد آندرو ليفرس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة اريان سبيس السيد استيفان إزرايل، كلاًّ على حدة.

وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.