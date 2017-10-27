القيادة تهنئ رئيسي الصين وتركمانستان ورئيسي وزراء اليابان و نيوزيلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لدولة السيدة جاسيندا أردرن بمناسبة توليها رئاسة الوزراء في نيوزيلندا.

وبعث خادم الحرمين برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانسان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده .

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لدولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان بمناسبة حصوله على ولاية جديدة رئيساً للوزراء.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة شينزو آبى رئيس وزراء اليابان بمناسبة حصول دولته على ولاية جديدة رئيساً للوزراء.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانسان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وبعث ولي العهد برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة إعادة انتخابه أميناً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وبعث ولي العهد برقية تهنئة لدولة السيدة جاسيندا أردرن بمناسبة توليها رئاسة الوزراء في نيوزيلندا.