كتالونيا تعلن الاستقلال عن إسبانيا

أعلن برلمان إقليم كتالونيا، اليوم الجمعة، استقلال الإقليم عن الحكومة المركزية في مدريد، وذلك بعد عقد جلسة تصويت على ذلك الإعلان.

وتصاعدت حدة التوترات بين الحكومة الإسبانية وإقليم كتالونيا بعد أن بدأ البرلمان الكتالوني، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على ما إذا كانوا سيشرعون في عملية الاستقلال عن الحكومة المركزية أم لا، وصوت خلال الجلسة 72 نائبا لصالح الاستقلال فيما عارضه إثنين، وامتنع إثنين آخرين عن التصويت.

ونقلت تقارير إعلامية عن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، قوله خلال جلس للبرلمان الإسباني، وصف فيها الإجراءات التي تتخذها سلطات إقليم كتالونيا وبرلمانه بأنها “استهزاء بالديمقراطية”.