نائب أمير الشرقية: الأحساء مدينة تاريخية استثنائية

زار نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وأمين الأحساء المهندس عادل الملحم، منطقة جبل القارة السياحية.

وتجول سموه في مغارات الجبل، مشدداً؛ على ضرورة الاهتمام بمناطق الجذب السياحية في المحافظة، والمحافظة على الهوية التراثية الفريدة التي تتمتع بها الأحساء.

وأكد الأمير أحمد بن فهد، أن الأحساء مدينة تاريخية استثنائية، بما تزخر به من معالم تاريخية عريقة، وهو ما يستوجب تضافر كافة الجهود للمحافظة على هذا التاريخ المميز من الاندثار، وتوعية الأجيال الحالية بهذا التاريخ العريق، الذي يمتد لعصر ما قبل الإسلام.

منوهاً بما تحظى به محافظة الأحساء والمواقع الأثرية والسياحية من رعايةٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهم على تعزيز المقومات السياحية في المنطقة الشرقية عموماً ومحافظة الأحساء على وجه الخصوص، مؤكداً أن الأحساء تمتاز بالمقوم البشري المتمثل في الإنسان الإحسائي الذي يعد المقوم الحقيقي للسياحة في المحافظة العريقة، لافتاً إلى أن منطقة القارة والمناطق المجاورة لها تحظى بالاهتمام والعناية التي تسهم في تنمية سكانها وتطويرهم، وتوفر فرص العمل الملائمة لهم.