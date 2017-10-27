مصنع زيوت بترومين بجدة يحصل على شهادة OHSAS 18001:2007 القياسية

أعلنت شركة بترومين، الشركة الرائدة في صناعة وتسويق زيوت التشحيم وخدمات السيارات وتطوير وإدارة مراكز صيانة السيارات ومحطات الوقود بكافة مرافقها في المملكة العربية السعودية، عن حصول مصنع الشركة بمدينة جدة على شهادة OHSAS 18001:2007 القياسية لنظام الإدارة الصحية والسلامة المهنية.

وتعد الشهادة، الأولى على الإطلاق في تاريخ الشركة للحصول على الشهادة الدولية التي تأتي تأكيداً على توافق مرافق بترومين مع معايير الصحة والسلامة المهنية: 718001:200، إضافة إلى القوانين واللوائح المحلية والدولية، كما تعكس مدى حرص والتزام إدارة بترومين على توفير أعلى المعايير الصحية والسلامة التشغيلية لموظفيها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترومين، المهندس سمير نوار: “إن شركة بترومين تولي أهمية قصوى نحو توفير بيئة صحية وآمنة لجميع العاملين في كافة مرافق الشركة، ولذلك نحرص على تطبيق نظام فعال يضمن تعزيز ثقافة السلامة المهنية والأمان والذي من خلاله يمكن الحد بإذن الله وبشكل فعال من المخاطر المتوقعة في أماكن العمل وتحقيق أعلى معايير السلامة التشغيلية”.

وجاء تحقيق الإنجاز عبر سلسلة من الإجراءات والتدقيق المكثف من قبل فريق متخصص من المدققين من شركة بيورو فيريتاس B.V. على ضوء القواعد الصارمة والمتطلبات من قبل OHSAS 18001.

وخضعت بترومين لعملية تقييم صارمة شملت تطوير وتنفيذ نظام إدارة متكامل يغطي المجالات الرئيسية للسلامة الصحية المهنية إضافة إلى ورش عمل لضمان الجودة والسلامة للموظفين وكذلك إجراء العديد من اجتماعات المتابعة الإدارية والتدقيق الداخلي.

من جانبه أوضح نائب رئيس العمليات، سلمان برويز، قائلاً: “أظهر فريق العمل على مدار العام الماضي، قدراً كبيراً من الحماس والكفاءة في تحديث نظام إدارة السلامة ليواكب المقاييس والمتطلبات اللازمة ونجح الفريق في تصميم نظام الإدارة المتكاملة IMS في ذات الوقت بالتنسيق مع إدارة المصنع”.

الجدير بالذكر أن الشهادة تعد إضافة إلى سجل بترومين الحافل بالإنجازات وتأكيد على جهود الشركة المتواصلة للمحافظة على توفير أعلى معايير الكفاءة والجودة والسعي إلى تحقيق الهدف النهائي في الوصول إلى رضا عملاء الشركة ومنسوبيها.