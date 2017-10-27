سيسكو وغوغل تعقدان شراكة لحلول جديدة للبنية السحابية الهجينة

أعلنت اليوم سيسكو وغوغل كلاود عن شراكة فيما بينهما لتقديم حلول البنية السحابية الهجينة التي تساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في البيئات السحابية أو المادية.

وستقدم الشركتان حلولاً فريدة ومفتوحة للبنية السحابية الهجينة، تسمح باستخدام وإدارة وتأمين الخدمات والتطبيقات في البيئات المادية أو على منصة غوغل كلاود. وبهذا تتميز الحلول الجديدة بسرعة وحجم البنية السحابية، مع مزايا الأمن من المستوى المؤسسي.

وتوفر الحلول للمؤسسات طريقة تناسب تشغيل وتأمين ومراقبة أحمال العمل، وبالتالي تمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى من استثماراتها، والتخطيط لنقل بنيتها السحابية بالوتيرة التي تناسبها وبشكل لا يفرض عليها التعامل مع مزوّد بعينه.

وتستطيع الشركات الآن تطوير التطبيقات الجديدة في البنية السحابية أو في مقر الشركة، مستخدمة نفس أدوات التطوير وزمن التشغيل وبيئة الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، تشاك روبنز: “توفر شراكتنا مع غوغل لعملائنا أفضل ما تقدمه البنية السحابية من مزايا – أي المرونة وإتّساع النطاق، إلى جانب الدعم والأمن بمستوى مؤسسي. نتقاسم رؤية مشتركة لعالم البنية السحابية الهجينة التي توفر سرعة الابتكار في بيئة مفتوحة وآمنة، مما يتيح جلب الحلول المناسبة لعملائنا.”

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لدى غوغل كلاود، ديان غرين: “تسهّل الحلول المشتركة من غوغل وسيسكو السير وفق منهج تدريجي ومبسّط للاستفادة من مزايا البنية السحابية، وهذا ما يطلبه عملاؤنا بالفعل.”

وتساعد الحلول المشتركة للبنية السحابية الهجينة من سيسكو وغوغل كلاود المطورين في الاستفادة من أنظمة Kubernetes ودليل الخدمة GCP وحلول سيسكو للشبكات والأمن بالإضافة إلى منصة التحقق Istio ورصد شبكات الخدمة.

وبإمكان مطوري التطبيقات المؤسسية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات في البنية السحابية بشكل آمن، فيما بإستطاعة مطوري البنية السحابية الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات المؤسسة والموارد المادية بشكل آمن.

من أبرز ملامح الحلول السحابية الهجينة من سيسكو وغوغل

● التجميع المتزامن والإدارة – تجميع نظم Kubernetes بناء على السياسة وإدارة الموارد والتطبيقات والخدمات عبر البيئات الهجينة.

● التواصل الشبكي – امتداد سياسة وإعدادات الشبكة لتطبّق في البيئات السحابية والمادية المتعددة.

● الأمن – توسعة نطاق سياسة الأمن ورصد سلوك التطبيقات

● الرؤية والتحكم – الرصد الوقتي والمستمر والأتمتة المباشرة لأداء الشبكة والتطبيقات

● البنية التحتية المهيأة للتطبيقات السحابية – منصة فائقة التقارب تدعم التطبيقات القائمة وبيئات النظم الأصيلة في البنية السحابية.

● إدارة الخدمة مع Istio – حلول مفتوحة المصدر تتيح أسلوباً موحداً لاتصال وتأمين وإدارة ورصد الخدمات الجزئية.

● إدارة واجهة برمجة التطبيقات – تسمح إمكانات الإدارة المؤسسية لواجهة برمجة التطبيقات Apigee من غوغل بربط أحمال العمل القديمة في البنية المادية مع البنية السحابية عبر واجهات برمجة التطبيقات.

● جاهزية التطوير – يقدم مركز سيسكو للمطورين DevNet الأدوات والموارد اللازمة لمطوري البنية السحابية والمؤسسية للترميز والبرمجة في بيئات هجينة.

● الدعم – الدعم الفني المشترك والمنسّق للحلول

وستتوفر الحلول لعدد محدود من العملاء خلال الجزء الأول من العام 2018، فيما تخطط الشركتان لتوفيره على نطاق عام في وقت لاحق من العام.

ودعماً لشراكة، تقدم DevNet، وهي شبكة المطورين لدى سيسكو، مجموعة من الأدوات لمطوري إنترنت الأشياء والمطورين المؤسسيين للتعرف إلى التقنيات ذات المصادر المفتوحة وبناء حلول البنية السحابية الهجينة وتطوير مزيد من فرص إنترنت الأشياء.

أما أداة DevNet Sandbox من سيسكو فتوفر إمكانية الوصول الفوري إلى بيئات تطوير البرمجيات والأجهزة مجاناً، مما يساعد المطورين على سرعة استكشاف وابتكار الحلول. يمكن للمطورين البدء باستخدام أنظمة Kubernetes والتواصل الشبكي باستخدام Contrive في أداة Sandbox، أو اتباع مسار التعليم في DevNet حول تطوير للبنية السحابية أو الحوسبة في حافة الشبكة للبدء بالتطوير فوراً.

وبالإضافة لذلك، يتاح للمطورين الذين يستخدمون غوغل كلاود الوصول إلى كم هائل من المعلومات والأدوات والوثائق من مبتكرين في إدارة الحاويات وأنظمة Kubernetes.