عطار المتحدة تفتتح بوتيك شوبارد في الخبر

بالتعاون مع شركائها في شركة عطار المتحدة أعلنت دار شوبارد العريقة عن افتتاحها بشكل رسمي لصالة عرضها الجديدة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وتمتد صالة العرض الجديدة على مساحة 233 متر مربع وتتواجد بمجمّع “الشيخ أفينو”، أحد أحدث المعالم العمرانية المميزة في المدينة.

وتتميز الأجواء الأنيقة لصالة العرض بمفهوم التصميم السائد في جميع صالات عرض شوبارد حول العالم، والذي أبدعه المهندس المعماري الفرنسي الشهير تيري ديسبونت، وتعم الصالة أجواء الفخامة والألفة؛ ليشعر الزوار أنهم في أحضان المنزل.

بفضل استخدام الخشب ذي اللون الفاتح وأنواع الأقمشة الفاخرة والأثاث الباذخ؛ من الإضاءة والواجهات وطاولات العرض، بغية تسليط المزيد من الضوء على إبداعات شوبارد المذهلة من المجوهرات والساعات وغيرها من منتجاتها الفاخرة والموزّعة في أرجاء الصالة بدقة متناهية.

وتعكس الرؤية العصرية لصالة العرض قيم وحرفيّة دار شوبارد العريقة لتقدم لزوارها تجربة تسوق راقية ومريحة.

وتماشياً مع استراتيجية التوسع التي تعتمدها دار شوبارد، قال الرئيس الشريك في شوبارد كارل فريدريك شوفوليه: “قد قمنا بتوسيع وتجديد صالات العرض الخاصة بنا، كما عملنا على افتتاح صالات عرض جديدة تسلط الضوء على عالم شوبارد بأبعاده المتعددة”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة عطار المتحدة صاحبة الامتياز الحصري لعلامة شوبارد التجارية في السعودية، محمد صديق عطار: “يسرنا الإعلان عن افتتاح ثالث معرض لنا في المملكة العربية السعودية، حيث تقع صالة العرض الرئيسية والهامة هذه ضمن مجمّع آل الشيخ أفينيو.

وندعو عملاءنا لزيارة المعرض الجديد والاطلاع على أحدث الإبداعات ضمن مجموعات شوبارد”.

لمحة عن شوبارد

أسس لويس أوليس شوبارد شركته الخاصة في عام 1860 في بلدة سونفيلييه الواقعة في جبال جورا السويسرية. وتعود ملكية هذه الشركة منذ عام 1963 إلى عائلة شوفوليه حيث يقع مقرها الرئيسي في جنيف.

وتشتهر شوبارد عالمياً بإبداعاتها من الساعات والمجوهرات ويبلغ عدد العاملين فيها اليوم أكثر من 2000 موظف. وتعتبر الاستقلالية قيمة أساسية لدى شوبارد لذلك عملت على تحقيق التكامل العمودي لكافة عملياتها بدءاً من مرحلة التصميم وحتى مرحلة التوزيع.

وتضم مواقع الإنتاج الثلاث التابعة للشركة أكثر من 30 تخصص حرفي مختلف كما تركز الشركة تركيزاً بالغاً على عمليات التدريب الداخلي للحرفيين.

وذاع صيت شوبارد بفضل مجموعاتها الرمزية مثل مجموعة Happy Diamonds ومجموعة Happy Sport ومجموعة Mille Miglia.

وتشتهر شوبارد أيضاً بخبرتها العريقة وإمكاناتها الفذة في مجال صناعة المجوهرات الراقية والساعات الدقيقة التي تجلت في مجموعة ساعات L.U.C. بالإضافة أيضاً إلى شراكتها الراسخة مع مهرجان كان السينمائي الدولي وسباقات السيارات الكلاسيكية العريقة مثل سباق ميلي ميليا في إيطاليا وسباق الجائزة الكبرى التاريخي في موناكو.

وتبدي شوبارد التزاماً واضحاً تجاه مختلف الجمعيات الخيرية وينبع ذلك الالتزام من قيمها الأساسية المتمثلة في الاحترام والمسؤولية الاجتماعية. ففي عام 2013.

وأطلقت شوبارد برنامج “الرحلة” الطويل الأمد الذي يؤكد التزامها بمفهوم الترف المستدام، وذلك من خلال استيرادها لموادها الأولية من مصادر مسؤولة تلتزم بالممارسات الأخلاقية والمسؤولة على الصعيدين البيئي والاجتماعي.

لمحة عن شركة عطار المتحدة

تأسست شركة عطار المتحدة عام 2011 على يد عمر ومحمد صديق عطار. ووقع اختيار شوبارد على شركة عطار المتحدة لتمنحها امتياز افتتاح صالات عرض لعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية، ويمكن بيع كامل مجموعات شوبارد من المجوهرات والساعات والاكسسوارات في هذه الصالات.