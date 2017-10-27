سدكو كابيتال تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاستثمار

دُعيت شركة سدكو كابيتال، وهي واحدة من كبرى شركات إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في المنتدى العالمي الثاني للاستثمار و التمويل الأخلاقي لمناقشة التفاعل المتبادل بين الأخلاقيات والعقيدة والشئون المالية والتأثير المترتب على ذلك.

وضم مؤتمر الثاني الثاني للأستثمار و التمويل الأخلاقي الذي عقد في إدنبرة بدعم من حكومة المملكة المتحدة قادة قطاع الاستثمار المسؤول من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا المعقدة التي تدور حول “تحقيق ربح هادف”.

وقال المدير التنفيذي في شركة سدكو كابيتال، كمران بات: “إن الاستراتيجيات الأخلاقية والشريعة الإسلامية لا يستبعد أحدهما الآخر، ونحن نعتقد أنهما أمران متلازمان. وفي الواقع، أظهرت أبحاثنا أن المستثمرين الذين يتبعون مختلف الأساليب يمكنهم أن يعززوا محافظهم العالمية من خلال دمجها مع بعض لتحقيق مزيد من العوائد المعدلة حسب المخاطر”

وشارك كمران بات في حلقة نقاش بعنوان “دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمار القائم على العقيدة – الفرص والتحديات” إلى جانب نخبة من المتخصصين مثل مدير مؤشرات الاستدامة في ستاندرد آند بورز، ممثل داو جونز العالمية والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Simply Ethical وغيرهم من المتخصصين.

وناقش المشاركون إمكانية أن يحقق التمويل الإسلامي تأثيرًا متزايدًا وملموسًا في المجتمع من خلال اعتماد تحليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وأثرها على الاستثمار.

وأضاف، كمران بات: “يعتبر التمويل الإسلامي أقدم شكل من أشكال الاستثمار الأخلاقي المسؤول، ونحن نقوم بالاستثمار بهذه الطريقة في شركة سدكو كابيتال منذ البداية. لقد بدأنا نلحظ زيادة الاعتماد من قبل مستثمري الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، نظرا لوجود تداخلات ضخمة بين الاثنين”

وشمل المؤتمر الذي استمر يومين مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع مثل الرأسمالية المستدامة، وتوسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر، وتتبع نمو الاستثمار المسؤول، ووضع الاستدامة في صميم الممارسات المصرفية.

وتأتي مشاركة شركة سدكو كابيتال بعد فترة قصيرة من إطلاق السيد حسن الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال، استراتيجية استثمار الشركة الجديدة المعروفة بالاستثمار الأخلاقي المسؤول، التي تدمج نهج الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية مع الاستثمار الأخلاقي.

وتؤكد منهجية الاستثمار الأخلاقي المسؤول على أهمية بذل العناية الواجبة والشفافية بشأن هياكل الاستثمار والعمليات والتقارير، بالإضافة إلى دمج تحليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية الاستثمار.

وتسعى الإستراتيجية إلى تجنب المخاطر المالية المرتفعة وتهدف إلى تعزيز العائدات طويلة الأجل المعدلة حسب المخاطر.

وكانت سدكو كابيتال أولى الشركات السعودية في مجال إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقوم بالتوقيع على مبادئ الاستثمار المسؤول الخاصة بالأمم المتحدة، وهي مبادرة قام بطرحها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

ودعا إطار العمل الذي يقوم على المبادئ إلى دمج المتغيرات البيئية والاجتماعية والحوكمة عند تحليل المخاطر لأي من الاستثمارات.

وشهدت شركة سدكو كابيتال زيادة نوعية في عدد المستثمرين الباحثين عن منتجاتها الاستثمارية الخاصة بالاستثمار الأخلاقي المسؤول. ويتاح للمستثمرين الدوليين الاختيار من بين ما يزيد عن 14 إستراتيجية من إستراتيجيات الاستثمار التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية في لوكسمبرغ مع إجمالي الأصول المدارة التي تبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي. وخلال الوقت الراهن يتم الاعتراف بمديري الأصول التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً حيث إنها توفر منصات قوية بشكل استثنائي.