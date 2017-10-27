دو فت لايف.. أول دجاج من نوعه مغذى ببذور الكتان

احتفلت شركة دو الفرنسية، الرائدة في تربية الدواجن وتصدير منتجاتها، ووكيلها الحصري في السعودية شركة ثلاجات المنجّم، بإطلاق منتج دو فت لايف حصرياً في المملكة.

وأقيم بالمناسبة مؤتمر صحفي لإطلاق المنتج الجديد بمقر منزل السفير الفرنسي، فرانسوا غوييت، بالرياض، وبمشاركة عدد من المسؤولين وبحضور نخبة من وسائل الإعلام.

ويأتي الكشف عن دو فِت لايف الجديد من شركة دو الفرنسية بعد إجراء استطلاعات الرأي بين المستهلكين السعوديين، الذين أبدوا حماسهم في الحصول على منتج غذائي من الدجاج بمكونات صحية من دون أي تغيير في مذاقه.

ويعد المنتج الجديد الذي بات متوفراً في الأسواق السعودية، الأكثر ملائمة للنظام الغذائي الصحي كونه خالي من الهرمونات، وأقل دهون بـ 10% مقارنة بمنتجات العلامات التجارية الدولية الأخرى.

إذ اعتمد فريق البحث والتطوير في شركة دو على عدد من الأبحاث، التي استمرت لمدة سنتين، للوصول إلى أفضل الطرق لتدعيم فِت لايف بكمية من العناصر الضرورية لصحة جسم الإنسان، عبر تغذية الدجاج ببذور الكتان، ووجد فريق البحث أن بذور الكتان تحتوي على الكثير من المُكوّنات المُفيدة للصحّة، ومن أهمها الحمض الدهنيّ أوميغا 3، والذي يساهم في منع تصلب الشرايين وخفض مستوى الكوليستيرول المسبب لأمراض القلب، وتنظيم دقات القلب وخفض ضغط الدم.

دو “فت لايف”.. وتعزيز التغذية الصحية في المملكة

وقال مدير الأبحاث في المركز الفرنسي لبحوث التغذية البشرية CERNh، وخبير سلامة الأغذية لدى الحكومة الفرنسية، البروفسور برنارد شميت، الطبيب ومدير الأبحاث في المركز الفرنسي لبحوث التغذية البشرية CERNh، وخبير سلامة الأغذية لدى الحكومة الفرنسية: “أن الحامض الدهني أوميغا 3، من الأحماض الدهنية التي تعد ضرورية للحفاظ على جسم صحي، لذلك يجب أن يكون متوفراً في نظامنا الغذائي، وعدم وجودها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتنا “.

وبحسب دراسة معهد القياسات الصحية والتقييم في واشنطن، بالإضافة إلى ابحاث صادرة عن وزارة الصحة السعودية، تشكّل زيادة الوزن ومن ضمنها السمنة رقم كبير بين عدد السكّان في المملكة، ويعود ذلك إلى عدم كفاية النشاط البدني واتباع نظام غذائي غني بالدهون بشكل مفرط، خاصة في الدهون المشبعة غير الصحية، بالإضافة إلى عدم احتواء العديد من الوجبات اليومية على أوميغا 3. ولا يستهلك الفرد في المملكة إلا نصف الاستهلاك اليومي الموصى به.

دو فِت لايف .. مبادرة القطاع الخاص الفرنسي – السعودي للتغذية الصحية في المملكة

قررت شركة دو الفرنسية وشريكها السعودي شركة ثلاجات المنجم مواجهة التحدي الذي تشكله الأمراض المتعلقة بزيادة الوزن، استناداً إلى فرضية “الطعام هو مصدرنا الأول للصحة”.

وجاء المنتج الجديد فِت لايف كنتيجة لرؤية مشتركة بين الشركتين لفتح آفاق جديدة في الغذاء الصحي، وتمكين كل فرد الأستمتاع بوجبة صحية ولذيذة في آن واحد.

دو فت لايف هو الدجاج الأول القائم على التغذية ببذور الكتان، فضلاً عن كونه مصدراً طبيعيا لأوميغا 3، إذ أن تناول 120 غرام من دجاج دو فِت لايف يومياً يوفّر 30% من العناصر الموصى بها في أوميغا 3.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دو الفرنسية، كريستوف كورسو: “تمثل دو العلامة التجارية المفضلة للدجاج في المملكة العربية السعودية لجيلين، وتم تقديم دجاج دو المجمد في المملكة لأول مرة في عام 1974. وها نحن في عام 2017 نقدم للسوق السعودية منتجاً جديداً آخراً عالي الجودة.”

وفي ذات الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة ثلاجات المنجم، ثامر أبانمي: “السعوديون يدركون تأثير النظام الغذائي على صحة ورفاهية أسرهم. إلا أنهم يريدون اليوم أن يكونو قادرين أكثر على الاستمرار في طهي وجبات الطعام العادية التي يحبونها، وفي ذات الوقت الحصول على نظام غذائي متوازن ونمط حياة أكثر صحة، ولقد عملنا مع أكثر من 400 مستهلك سعودي لإستكمال هذا الابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجاتهم وتوقعاتهم”.

وعملت دو والمنجم جنباً إلى جنب مع كبار الخبراء والعلماء الفرنسيين، مثل المعهد الوطني لبحوث الأغذية الزراعية The National Agrifood Research Institute (INRA)، وشركة فالوريكس Valorex خبراء التغذية في بذور الكتان.

وبالاعتماد على مزارع بريتاني و بايس دي لوار Brittany and Pays de Loire المتميزة في غرب فرنسا، حيث ينشأ دجاج دو فِت لايف. وبما يتوافق مع ميثاق “بلو بلان كور Bleu Blanc Cœur، وهو ميثاق تعزيز الزراعة الصحية، والمعترف به من قبل وزارتي الزراعة والصحة الفرنسيتين

دو فِت لايف: صحة طبيعية ومتعة للجميع ويمثل دو فِت لايف مسيرة نجاح جديدة لعلامة دو التجارية كخبراء في تربية الدواجن وإنتاجها منذ عام 1933، ترمز علامة دو التجارية للجودة الفرنسية في جميع أنحاء العالم، وتتربع على هرم العلامات التجارية الرائدة في منتجات الدجاج المجمد بالمملكة منذ جيلين.

ويعود فضل نجاح علامة دو إلى استمرارها بتقديم خيارات صحية للمستهلكين بشكل طبيعي دون المساومة على المتعة.

ولمساعدة المستهلكين السعوديين على اتخاذ الخيارات الصحيحة لصحتهم، أطلقت دو فِت لايف موقعها الإلكتروني www.douxfitlife.com والذي يقدم وصفات متوازنة لجميع أفراد الأسرة، ونصائح لتناول الطعام الصحي وأفكار للأنشطة البدنية للتمتع بصحة طبيعية.