افتتحت شركة محمود صالح أبار، الوكيل المعتمد لمنتجات كاسيو كمبيوتر بالسعودية أحد منافذ بيع ساعات كاسيو “جي شوك” بمدينة أبها يوم الأثنين الماضي، بمركز الراشد التجاري وعلي مساحة 75 مترا مربعا وذلك فى خطوة توسعية ليصل عدد فروع ” جي شوك” 6 فروع على مستوي المملكة.

وشهد حفل الافتتاح حضور مساعد المدير العام لشئون كاسيو، أيمن كامل توفيق، ومدير قسم كاسيو، محمد علي باصره، ومدير فرع خميس مشيط بشركة أبار، عبدالرحمن الأحمري، وحشد كبير من عملاء وموزعين وعشاق ومحبى ساعات كاسيو ” جي شوك.

و اشار، مساعد المدير العام لشئون كاسيو، ايمن توفيق، الى اهمية اختيار المنطقة الجنوبية لتكون منفذ مبيعات لتسويق ساعات كاسيو “جي شوك” بمختلف فئاتها وبالتواجد الفعال في هذا السوق ومشيدا في نفس الوقت بالفخر والاعتزاز بالعلاقات التجارية القوية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط شركة أبار بشركة كاسيو لأكثر من اربعة عقود والتي ساهمت في تحقيق النجاح المنشود والمصالح المشتركة في مجال العمل التجاري بالمملكة.

ويأتي افتتاح المعرض في إطار سياسة الشركة التوسعية لإضافة العديد من منافذ البيع التي سيتم افتتاحها قريباً في مدينة الرياض بمركز فلاجيو التجاري وعمارة المملكة لتكون المنافذ نقطة للتواصل مع العملاء وخلق قنوات تسويقية لاجتذاب المتسوقين وتعزيز النشاط الترويجي وتقوية العلامة التجارية لساعات كاسيو وخاصة جي شوك والساعات المقاومة للصدمات.

ويضم المعرض تشكيلة رائعة من أحدث ما أنتجته تكنولوجيا كاسيو من ساعات جي شوك وبيبي جي وغيرها من الساعات التي تتميز بها كاسيو والتي لاقت رواجا واقبالا منقطع النظير في أنحاء العالم.

وتم اختيار مواقع هذه المنافذ بعناية لتكون في أماكن ذات خصوصية وتميز في أهم المراكز التجارية في المملكة.