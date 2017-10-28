قمـــة عربية تجمــع الأهلي المصري بالوداد المغربي

يستقبل فريق الأهلي المصري نظيره الوداد البيضاوي مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعد المباراة الثالثة بينهما هذا الموسم، بعد أن تبادلا الفوز بالنتيجة نفسها (2-صفر) في الدور ثمن النهائي ، ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية برصيد (8 ألقاب)، آخرها يعود إلى عام 2013، ويسعى النادي المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه في النهائي الذي يخوضه للمرة الحادية عشرة، قبل مباراة الإياب التي يستضيفها الوداد الأسبوع المقبل.

وكان الفريق المصري قد تخطى دور نصف النهائي بلقاء النجم الساحلي التونسي بنتيجة كبيرة 7-4 (خسر 1-2 ذهابا وفاز 6-2 إيابا) .

في المقابل يخوض الوداد النهائي الثالث له في المسابقة بعد عام 1992 عندما توج باللقب الأول والأخير له على حساب الهلال السوداني، وجاء تأهله إلى هذا الدور بعد تعادله في نصف النهائي مع اتحاد الجزائر سلباً ذهاباً، وفاز عليه بنتيجة 3-1 إيابا.

في المجمل التقى الأهلي بالأندية المغربية في 17 مباراة. الشياطين الحمر لديهم الأفضلية بتحقيق 6 انتصارات مقابل 7 تعادلات و4 هزائم. لكن المواجهة الأهم لم تأت بعد.

الفائز باللقب يحصد جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي وبطاقة تمثيل أفريقيا في بطولة FIFA كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.