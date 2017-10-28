جمعية عمومية طارئة .. لإنقاذ الشباب

دعا طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب، إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنادي العاصمي، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة الشبابية عبر بيان رسمي، عقب تعادل الفريق أمام الفتح بهدف لمثله.

وكتب نادي الشباب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعلن طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة».

وتابع بيان آل الشيخ: انطلاقا من مصلحة كيان نادي الشباب العريق التي لا تعلوها مصلحة، أعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة، كما أدعو جميع الشبابيين إلى الالتفاف حول ناديهم، ونبذ كل خلاف حتى يعود الكيان لمجده».

واختتم آل الشيخ حديثه في البيان: «أشكر إخواني اللاعبين، رجال الشباب في «شباب الرجال»، على ما قدموه لمصلحة النادي، وأشكر كل من بذل وعمل معي خلال الفترة القصيرة الماضية».