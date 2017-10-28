وصافة «البريميرليج» بين اليونايتد وتوتنهام

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه توتنهام مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يبحث مانشستر سيتي المتصدر بفارق 5 نقاط عنهما إلى تعزيز الفارق عندما يحل ضيفا على وست بروميتش البيون.

ويسعى مانشستر يونايتد وتونتهام إلى الانفراد بوصافة الترتيب العام ومواصلة ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي، حيث يملك الفريقان في رصيدهما 20 نقطة، فيما يملك السيتي بقيادة مدربه جوارديولا 25 نقطة.

ويفقد توتنهام أبرز أسلحته الهجومية، هاري كين نتيجة تعرضه لإصابة «خفيفة» في العضلة الخلفية، حسبما أعلن النادي اللندني، في المقابل يفقد مانشستر يونايتد زلاتان وروخو وبول بوجبا وكاريك بسبب الإصابة.

ويسعى فريق ليفربول إلى تعويض خسارته الماضية أمام توتنهام وتحقيق فوزه الأول في الدوري في 3 مباريات، عندما يستقبل السبت فريق هادرسفيلد.

ويستعد فريق أرسنال الخامس للدفع بالثلاثي الهجومي التشيلي اليكسيس سانشيس والألماني مسعود أوزيل والفرنسي الكسندر لاكازيت، عندما يستقبل سوانسي سيتي الخامس عشر .

ويحل فريق تشيلسي حامل اللقب ضيفا على بورنموث وصيف القاع، باحثا عن تقليص الفارق مع ثالث الترتيب.

وفي باقي المباريات، يلعب غدا فريق كريستال بالاس مع وست هام، واتفورد مع ستوك سيتي، غدا الأحد يلعب فريق برايتون مع ساوثمبتون، وليستر سيتي مع إيفرتون، وتختتم الجولة الإثنين القادم بلقاء فريق بيرنلي مع نيوكاسل.