قبضة ناشئي الأخضر تخسر أمام الإمارات ودياً

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من المنتخب الإماراتي لدرجة الناشئين بنتيجة 28 مقابل 25 وقد انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بنتيجة 11-13 خلال المعسكر المقام في مدينة الشارقة الإماراتية.

ويختتم الأخضر اليوم السبت معسكره بلعب مباراة ودية أمام المنتخب الإماراتي أيضاً. وشارك مدرب المنتخب السعودي بعدد كبير من اللاعبين للوقوف على جاهزية المنتخب .

ويستعد الأخضر للمشاركة في البطولة العربية التاسعة للمنتخبات المقرر إقامتها في جدة خلال الفترة من 10 حتى 17 نوفمبر المقبل، وبعدها المشاركة في البطولة الآسيوية.