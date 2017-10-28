آل الشيخ يواصل تكريم رموز الرياضة.. ويوجه بإقامة حفل اعتزال «فؤاد الأخضر»

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بإقامة حفل اعتزال اللاعب فؤاد أنور على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة.

وكتبت الهيئة العامة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بإقامة حفل اعتزال للاعب فؤاد أنور بملعب الجوهرة، وجارٍ التفاوض مع يوفنتوس الإيطالي وعدد من الفرق العالمية».

وسبق أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تكفله بحفل اعتزال فهد الهريفي، لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق، أمام النادي الأهلي المصري.

فؤاد أنور أمين من مواليد 13 أكتوبر 1972، لعب مع نادي الشباب طوال مشواره الكروي قبل أن يختتم مسيرته في نادي النصر السعودي.

ويعد فؤاد أنور أسطورة المحور السعودي والخليجي والعربي والآسيوي بشهادة كبار المدربين العالميين.

وقد شارك مع منتخب السعودية لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1994 وسجل هدفين ليساعدهم في التأهل إلى الدور الثاني، وقد شارك في كأس العالم لكرة القدم 1998 وشارك أيضاً مع نادي النصر السعودي بـكأس العالم للأندية عام 2000.

ويعد اللاعب الملقب بـ فؤاد «الأخضر» صاحب أول هدف سعودي في كأس العالم وكان هدفه أمام المنتخب الهولندي عام 1994، كما أنه اللاعب الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم بجميع فئاتها السنية بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وأول لاعب سعودي يحترف خارج السعودية، أول قائد سعودي يرفع كأس دوري خادم الحرمين الشريفين بمسماه الجديد (الدوري السعودي) أعوام 91-92-93 مع الشباب، وأول لاعب عربي يحمل كأس بطولة النخبة العربية الأولى.

وكان أخر ظهور له على المستطيل الأخضر مع فريق النصر ضد الهلال وأصيب إصابة بالغة في الركبة ولم يشارك بعدها وأعلن الاعتزال في نهاية عام 2000م.

واتجه فؤاد أنور بعد اعتزاله الكرة للتدريب، حيث أشرف على ناشئي نادي النصر وناشئي نادي الشباب قبل أن يعتزل التدريب بشكل نهائي.