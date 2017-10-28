تفاديا لإيقاف الخدمات..

العمل تدعو المنشآت لتصحيح نشاطها إلكترونياً

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الرياضواس

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة. لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المُستهدَفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة على www.mlsd.gov.sa.

وأضاف أبا الخيل أن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، وكذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق مايثبت ذلك. مؤكدا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وستقوم أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.

وأكد، أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

الرياض  |  واس
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