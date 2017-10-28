أختتم معرض وظائف 2017، مساء أمس، الذي سجل أكثر من 20 ألف زيارة، من طالبي وطالبات العمل، وسط اهتمام كبير من الشركات المشاركة.

وبلغ عدد الشركات المشاركة في المعرض الذي نظمته غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة معارض الظهران الدولية ( اكسبو ) حوالي 138 شركة ومؤسسة قدمت أكثر من 9 الآف وظيفة، منها 1500 فرصة موجهة للسيدات و 500 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد المعرض الذي نظم على مدار أربعة أيام ، برنامج علمي مصاحب نفذته لجنة الموارد البشرية بالغرفة وقدمه متخصصون بحثوا عددا من الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بسوق العمل، وحقوق العامل.

وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن المعرض شهد مشاركة متميزة من قبل العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها المشاركة عبر تقديم الفرص الوظيفية بشكل مباشر، وهذا ما يشمل الغالبية من الشركات والمؤسسات العارضة لافتاً إلى أنه في هذا العام قامت الغرفة بطريقة جديدة في تسجيل الطلبات، ونشرت رابطاً إلكترونياً للتسجيل المبكر، وذلك قبل موعد المعرض بمدة كافية، كما تم تسجيل الطلبات للذين لم يتسن لهم التسجيل عبر الرابط .

ووصف المشاركة الحكومية في المعرض بالمميزة، تمثلت في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني،وعدد من الكليات والمعاهد التدريبية الحكومية،ما يؤكد حرص الجهات المعنية على مسألة التوطين ، وسعيها الدؤوب و تشجيعها لمشاريع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وأشاد العطيشان بتفاعل الشركات والمؤسسات الخاصة مع مشروع المعرض، إذ ارتفع عدد المشاركين والداعمين والرعاة بصورة لافتة هذا العام، الى جانب تعمق الشراكة الكبيرة بين غرفة الشرقية وشركة الظهران اكسبو، الذي سوف يظهر في برامج وفعاليات أخرى خلال الأشهر الباقية من هذا العام الحالي، مثل مؤتمر ومعرض شباب وشابات الأعمال، و معرض الأسر المنتجة ( صنعتي )، وغير ذلك.

وأشار إلى ن النتائج الأولية من المعرض أكدت عمق التفاعل بين القطاعين العام والخاص لدعم شبابنا السعودي المؤهل، و نتطلع لأن يحظى طالبو العمل بالحصول على الوظائف التي كانوا يتطلعون لها.. لافتا إلى أن معظم الذين تقدموا للحصول على الوظائف هم من حملة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية ( دبلوم، بكالريوس، ماجستير )، ومنهم عدد كبير من خريجي الجامعات الأجنبية، بل أن بعض الذين تقدموا بطلبات الوظائف كانوا يحملون درجات علمية مختلفة وخبرات عملية عديدة، وأن بعضهم جاء يبحث عن فرصة وظيفية أفضل، ويؤكد أن المعرض بات وسيلة ومباشرة لدى الشباب للحصول على الوظائف المطلوبة ، نظراً للتميز في الفرص المتاحة عبر هذا المعرض.

من جانبه أوضح أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن المعرض الذي أقيم خلال الفترة من 24 الى 27 اكتوبر وخصص الثلاثة أيام الأولى للأفراد والرابع للعائلات، عكس حرص مؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب الشباب السعودي من جهة، ومن جهة أخرى حرص الشباب السعودي على الاطلاع على الفرص الجديدة بما يتلاءم مع ما يحملون من مؤهلات، وما تنطوي عليه سوق العمل من فرص وظيفية واعدة، خاصة وأن البلاد تشهد طفرة تنموية كبيرة، تتطلب كفاءات وخبرات ومهارات.