زار نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بيت البيعة بحي الكوت بمحافظة الأحساء.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن تاريخ المنزل، وتجول في غرفه، واطلع على ما يحويه من تحف ووثائق توثق تاريخ الأحساء، ومبايعة أهاليها للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-.

داعياً للاهتمام بالمعالم الأثرية، التي تكون شاهدةً على الحوادث المهمة، ومنها بيت البيعة، مشدداً على أهمية تعريف المجتمع بهذه الآثار، وما له من أهمية في تسجيل جزء من تاريخ المملكة.

يذكر أن بيت البيعة شهد استقبال الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- في عام 1331هـ لأهالي الأحساء لمبايعته على السمع والطاعة طوعاً ورغبةً.

وكان مسمى المنزل “بيت الملا” نسبةً لقاضي الأحساء الشيخ عبداللطيف الملا، ويعد البيت الذي يقع في حي الكوت وسط مدينة الهفوف أحد المعالم الأثرية التي تحكي قصة ملحمة التوحيد، وما شهدته هذه الملحمة من مراحل في محافظة الأحساء.