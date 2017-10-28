“أسبار” يناقش الاستعدادات للمنتدى الثاني

ناقش مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية من المنتدى التي تنعقد برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، في منتصف نوفمبر تحت شعار: الإبداع والابتكار في سياق اقتصاد المعرفة (الثورة الصناعية الرابعة).

كما بحث المجلس جاهزية معرض “ابتكر” الذي يقام أثناء المنتدى بالشراكة مع الهيئة العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يتضمن للمرة الأولى إطلاق جائزة الابتكار في عدد من الفروع، وذلك في إطار تعزيز مخرجات الدورة الأولى من المنتدى التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

واستعرض عضو مجلس الإدارة ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس سامي الحصين المراحل التي أنجزها فريق معرض ابتكر وجائزة الابتكار.

وأكد المشاركون أهمية تطوير ورفع مستوى الأداء في إدارة المحتوى والاستفادة من الخبرات المكتسبة من التعاون مع جهات متخصصة، مشيرين في الوقت ذاته إلى الجودة العالية للتطبيق الإلكتروني للمنتدى على الهواتف الخلوية التي يمكن تحميلها من خلال متجري الآب ستور والجوجل بلاي مجاناً، ويحتوي التطبيق على جميع المعلومات عن المنتدى، وسيمكن التطبيق مستخدميه من مشاهدة البث المباشر لجلسات المنتدى وفعالياته طيلة فترة انعقاده.

وفي السياق ذاته، أشارت مساعدة رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار، فاطمة الشريف، إلى أهمية التقنية الحديثة عالية الجودة في إيصال الرسالة المأمولة للمنتدى محلياً ودوليا، لافتةً إلى النمو المضطرد لتفاعل الجمهور مع المنصات الإلكترونية المتنوعة للمنتدى.

من جهته، أكد أمين سر المجلس، محمد شاكر، حتمية مواصلة العمل والبناء على النجاحات السابقة للمنتدى سعياً ومساهمة في رفعة صناعة الاجتماعات بالمملكة والوصول بها إلى أعلى المراتب في القطاع.

واستعرض المجلس في جلسته السابقة الشراكات العلمية التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية مع جامعات ومنظمات علمية محلية ودولية ذات شهرة عالمية وسمعة علمية كبيرة، كما تعرض الاجتماع إلى الشراكات الإستراتيجية مع مؤسسات وشركات وطنية كبرى من القطاعين الحكومي والخاص، ما وفَّر للمنتدى الدعم اللازم من أجل إنجاحه.