إنجاز 60% من مشروع درء أخطار السيول في نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 60 % من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمتنزه الملك فهد وحي الحصين بتكلفة إجمالية بلغت 49937500 ريال.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش أن المشروع عبارة عن قناة مفتوحة رئيسة بعرض 25 مترا وبطول 1350 متراً طولياً وقناة مفتوحة فرعية بعرض 5 أمتار وبطول 800 متر طولي وحوض تجميعي بقطر 250 مترا وقناة صندوقية مغلقة بطول 3100 متر.

وأكد أن المشاريع ستساهم، في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة تنفذ عدداً من المشاريع التنموية داخل أحياء المدينة تسعى من خلالها لتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، عبر إستراتيجية مدروسة تهدف لتطوير البنية التحتية.