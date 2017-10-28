العثور على مفقود حائل متوفىً

عثر فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ بمساعدة الجهات الأمنية بشرطة محافظة بقعاء أمس الجمعة على مفقود حائل متوفى بجوار سيارته من نوع جيب شاص مديل 2002 داخل النفود الكبير شمال محافظة بقعاء.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري لـ “الشرق”؛ بأن الجهات الأمنية في شرطة محافظة بقعاء تلقت مساء الإثنين الماضي، بلاغا عن فقدان مواطن بالعقد السادس من العمر في النفود الكبير شمال محافظة بقعاء.

وأضاف الرائد الشمري: أسفرت عمليات البحث من قبل الجهات الأمنية وطيران الأمن والدفاع المدني وفريق عون التطوعي عن العثور عليه صباح اليوم متوفى، داخل النفود من قِبل أحد أعضاء فريق عون التطوعي، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن المفقود،عيد بن صالح المظيبري، قد خرج من منزله طلباً للرزق حطاباً في صحراء النفود الكبير.