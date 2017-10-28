أنهت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، تدريب 14 فتاة من أبناء الجمعية نظريا على إدارة المبيعات والتسويق في محلات المستلزمات النسائية بالمجمعات التجارية مؤخرا.

وبدأت أمس في التدريب العملي وتطبيق الممارسة العملية للفتيات داخل المحلات والمجمعات التجارية وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان؛ سمير بن عبد العزيز العفيصان، إن الدورة التدريبية جاءت تحقيقاً لقرار وزارة العمل بتأنيث المحلات في مرحلته الثالثة، الذي يستمر لمدة 24 يوماً، وذلك لزيادة فرص عمل المرأة.

وأكد العفيصان؛ أن الجمعية، تسعى لتحقيق رؤى وزارة العمل، في التنمية والتحول بالمستفيدين من الرعوية للتنموية، مشيراً إلى تدريب الفتيات اقتصر على الأنشطة المستهدفة من قبل وزارة العمل لتوطينها (بيع المستلزمات النسائية).

وأشار العفيصان إلى أن الإدارة النسائية وضعت خطة لتوظيف فتيات البر عقب انتهاء تدريبهن نظريا وعمليا وذلك من خلال عقد الشراكات واتفاقيات التوظيف مع المجمعات التجارية بما يتفق مع المرحلة الثالثة لقرار “العمل” بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.

واستعرض العفيصان إنجازات الإدارة النسائية لشهر محرم، حيث قدمت خلال محرم الماضي فقط 4 دورات تدريبية للمستفيدات بتكلفة بلغت 10500 ريال استفاد منها 86 فتاة كما سددت إيجار 59 أسرة مستفيدة وقدمت 28 جهازا منزليا للأسر بتكلفة بلغت 41270 ريالا، فضلاً عن تسديد فواتير الكهرباء لـ 5 أسر مستفيدة بتكلفة 10020 ريالا، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة التأهيل والعمل بالجمعية في تدريب المستفيدات وإكسابهن الخبرات العملية والنظرية للانتقال بهن لفرص وظيفية مناسبة ونقلهن من الرعوية للتنموية.