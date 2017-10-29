السيتي يؤمن الصدارة.. واليونايتد ينفرد بالوصافة.. و800 مباراة لـ «فينجر» مع أرسنال

حقق فريق مانشستر يونايتد، حامل اللقب 20 مرة ، فوزاً صعبا على ضيفه توتنهام بهدف متأخر من مهاجمه الفرنسي البديل أنطوني مارسيال قبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق مساء أمس في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

وبذلك يبتعد مانشستر بفارق 3 نقاط عن توتنهام رافعا رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي اقتنص فوزا مهما على مضيفه وست بروميتش ألبيون، بنتيجة 3-2 ، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المسابقة، فيما تجمد وست بروميتش عند النقطة العاشرة، في المركز 13.

وأحرز أهداف السيتي ليروي ساني (10) وفيرناندينيو (15) ورحيم سترلينج (65) ، فيما سجل جاي رودريجيز (13) وفيدريكو سيرايوكو (92) هدفي الفريق المضيف.

واقتنص تشيلسي ثلاث نقاط ثمينة خارج قواعده بعدما حقق فوزا صعبا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب “فيتاليتي ستاديوم”.

يدين “البلوز” بالفضل في هذا الانتصار للنجم البلجيكي إيدين هازارد صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 51 بتسديدة يسارية رائعة باغتت الحارس أسمير بيجوفيتش.

وارتفع رصيد فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لـ19 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل رصيد بورنموث عند 7 نقاط يقبع بها في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وحول آرسنال تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على سوانزي سيتي، على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ورفع آرسنال، الذي خاض مباراته 800 في الدوري الممتاز مع المدرب أرسين فينجر، رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم سوانزي في الدقيقة 22 عن طريق سام كلوكاس، وأدرك الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك التعادل لآرسنال في الدقيقة 51، قبل أن يضع آرون رامسي أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 58، بهدفه الثالث هذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه هيدرسفيلد بثلاثية نظيفة على ضيفه هيدرسفيلد، على الرغم من إهدار المصري محمد صلاح ركلة الجزاء الأولى له مع الفريق، بعدما أبدى مدربه يورجن كلوب إعجابه بنجاح اللاعب، في إحراز ركلة جزاء حاسمة، خلال تأهل مصر لكأس العالم لأول مرة منذ 1990، في وقت سابق هذا الشهر.

ومنح دانييل ستوريدج التقدم لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، ليهز مهاجم منتخب إنجلترا الشباك للمرة 100 مع ناديه، وأضاف روبرتو فيرمينو، الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 58، وحسم الهولندي جورجينيو فينالدم المباراة لصالح ليفربول بتسجيله الهدف الثالث، قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد ليفربول 16 نقطة من عشر مباريات، يحتل بها المركز السادس في جدول الترتيب.

1038870.jpg فرحة ليروي ساني بعد افتتاح التسجيل للسيتي أمام وست بروميتش 1038871.jpg آرون رامسي بعد تسجيله هدف النقاط الثلاث لأرسنال خلال مواجهة سوانزي سيتي 1038868.jpg مارسيال ينطلق فرحاً بعد تسجيله هدف فوز اليونايتد على توتنهام 1038869.jpg ستوريدج واحتفال خاص بهدفه رقم 100 مع ليفربول