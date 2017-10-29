التعادل يحسم قمة الأهلي والوداد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة الأهلي المصري والوداد المغربي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب الدور النهائي لبطولة لدوري أبطال أفريقيا.

وسيتواجه الفريقان مجددًا في إياب نهائي دوري الأبطال، يوم السبت المقبل، على ملعب المركّب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق مؤمن زكريا في الدقيقة (3)، بعد أن تسلم الكرة، ووجَّه تسديدة صاروخية في مرمى زهير العروبي، ونجح الوداد، في خطف هدف التعادل ببراعة عن طريق ضربة رأس رائعة أودعها أشرف بنشرقي الشباك من كرة عرضية متقنة أرسلها الخطير محمد أوناجم في الدقيقة (16).

يذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب للمرة التاسعة، أوالتعادل 1-1 واللجوء لركلات الجزاء الترجيحية، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبياً من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.