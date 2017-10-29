إنجلترا بطلاً لمونديال الناشئين «تحت 17 عامًا»

تُوّج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم لكرة القدم للناشئين «تحت 17 عامًا»، بعدما قلبت تأخرها بهدفين أمام إسبانيا إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدفين أمس السبت على ملعب فيفيكاناندا بالهند.

ودخلت إنجلترا منتخبات الأبطال، الذي تتصدره نيجيريا (بـ 5) ألقاب، والبرازيل (3) بعد فوزها السبت الماضي على مالي 2-صفر، فيما ابتعدت إسبانيا عن التتويج للمرة الرابعة بعد حلولها وصيفة في 1991 و2003 و2007.

بدأت المباراة بضغط قوي من شباب إسبانيا، على دفاع إنجلترا ما تسبب عنه الهدف الأول للإسبان، الذي أحرزه سيرجيو جوميز بعدما استغل خطأ مدافع إنجلترا سيسيجون، ويحول عرضية ميراندا داخل الشباك.

ودخلت إسبانيا المباراة أكثر إلى أن جاءت الدقيقة (32) ليضاعف جوميز النتيجة لإسبانيا، من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى لحارس إنجلترا.

تراجعت إسبانيا بعد الهدف الثاني، وبدأت إنجلترا في فرض سيطرتها الكاملة على المباراة، واستطاع ريان بريوستر، الانفراد بصدارة هدافي البطولة بعدما استقبل عرضية المتألق فودين برأسه داخل المرمى، ويقلص الفارق في الدقيقة (42).

دخلت إنجلترا الشوط الثاني بنفس تراجع الشوط الأول، لكن سرعان ما استعادت توازنها لتدرك هدف التعادل في الدقيقة (58) عن طريق مورجن جيبس وايت من عرضية سيسيجون.

استغل كلوم هودسون جناح إنجلترا الحالة البدنية السيئة للاعبي إسبانيا، وانطلق من الجبهة اليسرى ويرسل كرة لفودين الذي أعلن عن الهدف الثالث للإنجليز وسط ذهول من لاعبي إسبانيا.

وفي الدقيقة (85) أطلق المنتخب الإنجليزي رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الرابع عن طريق المدافع مارك جوبي.

وقبل النهاية بدقيقتين أضاف فودين الهدف الخامس، وتنتهي المباراة بفوز إنجلترا وتتوج باللقب.