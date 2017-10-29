بايرن يعود لصدارة «البوندسليجا»

استغل بايرن ميونيخ سقوط منافسه بوروسيا دورتموند، أمام هانوفر (2-4) واعتلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على لايبزيج (2-0) أمس السبت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل بايرن ميونخ الهدف الأول عن طريق خاميس رودريجيز بعد تبادل رائع للكرات بين رودي وروبن واختراق من الجانب الأيمن وعرضية من الهولندي للكولمبي الذي سجلها من لمسة واحدة على يسار الحارس في الدقيقة 20، وضاعف ليفاندوفسكي النتيجة قبل الاستراحة بقليل ولكن روبيرت أصاب نفسه أثناء الاحتفال بالهدف ليخرج في الدقيقة الأخيرة ويدخل فيدال في الدقيقة ( 38 ).

ورفع بايرن ميونيخ، رصيده إلى 23 نقطة في صدارة البوندسليجا، بفارق ثلاث نقاط كاملة عن بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم من مضيفه هانوفر بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عند النقطة 20.