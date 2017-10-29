أتربة وغبار على 5 مناطق

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الرياضواس

يتوقع لطقس اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، مكة المكرمة ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.

كما يتوقع لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرياض  |  واس
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