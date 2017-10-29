27 مخالفة طبية بصحة الجوف

رصدت الجولات التفتيشية التي قامت بها صحة الجوف خلال العام الماضي على القطاع الصحي الخاص والصيدليات ومحلات البصريات، 27 مخالفة بلغت غراماتها 335 ألف ريال.

وبينت وزارة الصحة أن المخالفات شملت عدم صلاحية التجهيزات أو وجود أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة، أو تشغيل عمالة غير نظامية.

يذكر أن “الصحة “خلال العام الماضي أغلقت 890 منشأة صحية خاصة شملت 7 مستشفيات و508 مجمعات و253 مؤسسة صحية أخرى إضافة إلى 110 صيدليات.

فيما كان عدد المخالفات المرفوعة من إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمناطق والمحافظات إلى لجان النظر في المخالفات 4086 مخالفة وبلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1667 قرارا.

فيما بلغ عدد المخالفات المرفوعة من إدارات القطاع الصحي الخاص إلى لجان مخالفات نظام مزاولة المهن 1006 مخالفات، ونفذت 21527 جولة ميدانية في جميع المناطق والمحافظات.

يشار إلى أن وزارة الصحة أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.