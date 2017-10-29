العواد: يلزم الإذاعة والتلفزيون بالسعودة

الزم وزير الثقافة والاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، هيئة والتلفزيون بضرورة سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.