العواد: يلزم الإذاعة والتلفزيون بالسعودة

الرياض – سامي العنزي
الرياض – سامي العنزي
الزم وزير الثقافة والاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، هيئة والتلفزيون بضرورة سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
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