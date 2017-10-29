العواد: يلزم الإذاعة والتلفزيون بالسعودة

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الرياضسامي العنزي

الزم وزير الثقافة والاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، هيئة والتلفزيون بضرورة سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

الرياض  |  سامي العنزي

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