إنجاز طبي سعودي في جراحة الأذن

حقق فريق طبي سعودي بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود إنجازاً طبياً جديداً في مجال زراعة القوقعة، باستخدام ” الملقط H2 للقوقعة “الذي تم اختراعه بمركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض.

وقالت الدكتورة رؤى حلواني استشارية الأنف والإذن والحنجرة، أن الملقط تم صناعته في النمسا حيث يساعد على حمل اقطاب القوقعة بشكل ذاتي، مشيرةً الى أن هذه الطريقة تمكن الجراح من إدخال الزرعة للقوقعة بطريقة سلسة.

وأشارت إلى أن الجهاز ” الملقط H2 للقوقعة ” هو ثالث جهاز يتم اختراعه في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن.