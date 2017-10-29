وزير المالية يكشف أسباب تأخر صرف البدلات

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم، أن المملكة تخطط لمزيد من التوسع المالي في ميزانية 2018، مؤكدا سعي الحكومة إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق.

وقال الوزير في مقابلة مع (بلومبيرغ) إنه لا يرى أن المملكة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري ولكن ستقتصر على السوق المحلية.

وأوضح الجدعان، أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام ولكن بعد تنفيذ حساب المواطن، مبينا أن غالبية الجهات الحكومية أعادت البدلات لموظفيها وفي حال لم يتم ذلك من قبل بعضها فإنها مجرد مسألة فنية.

واعتبر الجدعان، أن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفا ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين، مضيفا “سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين.

وأشار وزير المالية، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020م.

وتابع الوزير هناك طلب كبير على الأوراق السعودية وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب، مؤكدا أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل بيع حصص في أصول الدولة بما في ذلك أرامكو وإيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.