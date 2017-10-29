إفتتاح مكتب لكتابة العدل في سجن القطيف

افتتحت إدارة سجن محافظة القطيف مكتبا لكتابة العدل، لإصدار وكالات فورية للنزلاء الراغبين في عمل وكالات شرعية، برعاية مدير سجون المنطقة، اللواء مساعد بن صلاب الرويلي.

وذكر مدير سجن محافظة القطيف المقدم سعد بن وازع أن إنشاء المكتب جاء حرصا على إنهاء إجراءات النزلاء و اختصار وقتها حيث يقوم النزيل بمراجعة المكتب داخل السجن ومقابلة الموظف المختص وإجراء وكالته على نظام وزارة العدل ليتم إنهاؤها في نفس اليوم.

وأوضح المقدم وازع، أن العملية تأتي بآلية منظمة تم تهيئتها عمليا من خلال تزويد المكتب بجهاز كمبيوتر وانترنت وتخصيص أحد رجال الأمن الأكفاء لإدارته وتشغيله بحيث تأخذ الوكالة رقما للطلب على موقع وزارة العدل ويطبع من قبل كاتب عدل في المحكمة ليتم إنجاز عددا كبير من الوكالات بشكل منظم.

إلى ذلك؛ أكد مدير إدارة التأهيل والاصلاح والعلاقات والإعلام بسجون المنطقة الشرقية العقيد محمد بن مشهور أن الخطوة جاءت تحقيقا لرؤية و توجيهات مدير عام السجون بالمملكة اللواء ابراهيم بن محمد الحمزي و بمتابعة من مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد بن صلاب الرويلي حرصا منهما على سرعة إنهاء إجراءات النزلاء في معاملات القضايا والوكالات الشرعية والرفع لمن يستحق للجمعيات الخيرية لما يعود لأسرهم بالنفع والفائدة بما يؤدي لخلق بيئة داخل السجن ذات جودة عالية تؤهلهم نفسيا واجتماعيا.

وأشار العقيد مشهور، إلى أن إدارة السجون تحرص على تقديم العديد من الخدمات للنزيل و شغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال إعدادهم وتدريبهم وحثهم على مواصلة تعليمهم وانخراطهم في مختلف البرامج المهنية وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة.

جدير بالذكر أن افتتاح المكتب الجديد حضره رئيس كتابة عدل محافظة القطيف الشيخ أحمد القرين ومدير التخطيط والتطوير بسجون المنطقة الشرقية العقيد محمد الخليفة.

وكان في استقبال الضيوف مدير إدارة سجن محافظة القطيف المقدم سعد بن وازع القحطاني ولفيف من مدراء الدوائر الحكومية بمحافظة القطيف ورئيس دائرة النيابة العامة طلال العتيبي ورئيس الرقابة على السجون بالنيابة العامة أحمد الخالدي ومدير شرطة القطيف العميد ظافر الشهري ومساعد كتابة عدل الشيخ صالح العمري وكاتب عدل الشيخ عمر المطيري ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حمد العامري ومدير تقنية المعلومات بسجون الشرقية الرائد مهندس أحمد الشهري.